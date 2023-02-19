Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,699.50
BTC/USDT
24,703.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi

Irak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan 56 tır yardım malzemesi, Türk Kızılay'ı aracılığıyla bölgeye gönderildi.

Bekir Aydoğan   | 19.02.2023
Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - AA

Erbil

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Mahmut Akgün Tiryaki, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tiryaki, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun depremin hemen akabinde bir toplantı düzenleyerek yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Kızılay'ın da bu yardım kampanyasına gönüllü personeliyle iştirak ettiğini belirten Tiryaki, "Musul Başkonsolosluğumuzdan, Musul halkından gelen yardımlar, Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer etnik gruplardan yardımlar depolarımıza geldi. Depolarımızda hızlı bir şekilde tırlara yükleyerek deprem bölgelerine sevk ettik." dedi.

Türkiye'deki deprem bölgelerine toplamda 56 tır yardım gönderdiklerini aktaran Tiryaki, bu tırların içerisinde gıda, battaniye, ısıtıcı, yatak, kıyafet ve bebek bezi gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinin olduğunu kaydetti.

Halkın yardım kampanyasına yoğun destek verdiğini vurgulayan Tiryaki, katkılarından dolayı Başkonsolosluk çalışanlarına ve bölge halkına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzedelere verilen hane başı desteği kiracıdan talep eden ev sahiplerine uyarı
Hatay'da deprem nedeniyle etrafı çöken müstakil evlerden bazıları sürüklendi
Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
AFAD: Hasarlı yapılardaki eşyaların alınması kesinlikle yasaktır
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi

Benzer haberler

Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi

Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi

Merzifon itfaiyesi ekipleri, enkaz altından 7 can kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor

Irak depremlerin ardından Türkiye'ye 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2023'e rekorla başladı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2023'e rekorla başladı
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti
Antalyalı terzi, hac parasını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Antalyalı terzi, hac parasını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet