Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi
Irak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan 56 tır yardım malzemesi, Türk Kızılay'ı aracılığıyla bölgeye gönderildi.
Erbil
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Mahmut Akgün Tiryaki, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Tiryaki, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun depremin hemen akabinde bir toplantı düzenleyerek yardım kampanyası başlattığını söyledi.
Kızılay'ın da bu yardım kampanyasına gönüllü personeliyle iştirak ettiğini belirten Tiryaki, "Musul Başkonsolosluğumuzdan, Musul halkından gelen yardımlar, Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer etnik gruplardan yardımlar depolarımıza geldi. Depolarımızda hızlı bir şekilde tırlara yükleyerek deprem bölgelerine sevk ettik." dedi.
Türkiye'deki deprem bölgelerine toplamda 56 tır yardım gönderdiklerini aktaran Tiryaki, bu tırların içerisinde gıda, battaniye, ısıtıcı, yatak, kıyafet ve bebek bezi gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinin olduğunu kaydetti.
Halkın yardım kampanyasına yoğun destek verdiğini vurgulayan Tiryaki, katkılarından dolayı Başkonsolosluk çalışanlarına ve bölge halkına teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.