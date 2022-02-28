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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Türk Kızılaydan Ukrayna için yardım kampanyası

Türk Kızılay, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından savaşta etkilenen mağdurlar için yardım kampanyası başlattı.

Hamdi Çelikbaş   | 28.02.2022
Türk Kızılaydan Ukrayna için yardım kampanyası

Ankara

Türk Kızılayın internet sitesinde "Ukrayna için şimdi!" başlığıyla duyurulan yardım kampanyasında, "Ukrayna'da savaşta etkilenen mağdurların yanında ol. Elini uzat!" çağrısında bulunuldu.

Kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilimin savaşa dönüştüğü, insanlığın bir kez daha savaşın doğurduğu yıkım, acı ve kayıplarla sınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce yaşanmış benzerlerinin acısı henüz dinmeden uluslararası toplumun çaresiz kalarak izlediği bu krizde sivil yerleşimler savaş alanına dönüşmüş, sivil insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler korku ve panik içerisinde sığınaklarda, yeraltı metro istasyonlarında soğuk ve sıkıntılı şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar." ifadesi yer aldı.

Gün geçtikçe insani durumun kötüleştiği Kiev, Kramatorsk, Harkov, Odesa ve Mariupol gibi büyük kentlerde halkın, acil sağlık, barınma, korunma, gıdayla hijyen hizmet ve malzemelerinde büyük sıkıntılar yaşamaya başladığı vurgulandı.

Ukrayna Kızılhaçının yardım talebine istinaden "Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, Ukrayna içine ve komşu ülkelere konuşlanan Kızılay ekiplerinin, paydaşları ile Ukrayna'nın tüm bölgelerine, tahliye ve göç güzergahlarına insani yardım ulaştırdığı bilgisi verildi.

Türk Kızılayın 5 tırlık ilk konvoyunun Ukrayna'ya sevk edildiği, yeni insani yardım konvoylarının da ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Sizler de bağışlarınızla Ukrayna'daki sivil insanlara el uzatabilir, sağlık, barınma, korunma, gıda ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verebilirsiniz." denildi.

Yardım kampanyasına katılmak isteyenler "www.kizilay.org.tr" internet adresi ile bankalardaki Kızılay hesapları ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabilecek. Ayrıca tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "YARDIM" yazıp kısa mesaj gönderilerek de 10 lira bağış yapılabilecek.

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