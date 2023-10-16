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Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnanlılar İsrail'e yardımlarından dolayı Fransa'yı protesto etti

Lübnanlılar, başta Fransa olmak üzere uluslararası kamuoyunun İsrail'e silah yardımına tepki göstermek için Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

İdiris Okuduci  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Lübnanlılar İsrail'e yardımlarından dolayı Fransa'yı protesto etti

Beyrut

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Beyrut ziyaretiyle eş zamanlı bir grup gösterici de Fransız Büyükelçilik binası önünde toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, üzerinde "Fransa, ırkçı İsrail'e silah yardımını sonlandır", "Filistinli çocukları öldürmeyi durdurun", "Barış yok adalet yok" yazan dövizler taşıdı.



Gösterinin ardından yapılan basın açıklamasında başta Fransa olmak üzere Avrupa ve uluslararası topluma, İsrail'e silah yardımını sonlandırması, Gazze'ye yönelik savaş suçunun durdurulması ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Gazze'de yaşanan insani dramın bir an önce ortadan kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması, gıda, ilaç ve suyun ivedi şekilde gönderilmesi sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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