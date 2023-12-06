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Türk jetlerinden NATO hava sahasının korunmasına katkı

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların Romanya'ya ulaştığı bildirildi.

Sarp Özer  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Türk jetlerinden NATO hava sahasının korunmasına katkı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 savaş uçağı ile 71 personelin Romanya’daki Borcea Hava Üssü'ne gittiği belirtildi.

Uçakların, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-64 görevi kapsamında görevine başladığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Türk jetlerinden NATO hava sahasının korunmasına katkı

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