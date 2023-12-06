Türk jetlerinden NATO hava sahasının korunmasına katkı
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların Romanya'ya ulaştığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 savaş uçağı ile 71 personelin Romanya’daki Borcea Hava Üssü'ne gittiği belirtildi.
Uçakların, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-64 görevi kapsamında görevine başladığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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Türkiye deployed fighter jets to Romania to participate in NATO’s enhanced Air Policing mission. The Turkish detachment of 4 F-16 jets along with 71 personnel from the Air Force Command arrived at Borcea Air Base and began their mission to augment allied air policing and to… https://t.co/L4yJQPGviT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2023