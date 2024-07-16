Dolar
33.07
Euro
36.00
Altın
2,462.22
ETH/USDT
3,481.00
BTC/USDT
64,864.00
BIST 100
11,139.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 55'inci ölüm yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Fatma Sevinç Çetin, Selma Yüksektepe  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Ankara

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Hürkuş için dua etti.

Grup adına açıklama yapan dernek üyesi Ferruh Tayfur Tunçbilek, dernek olarak Hürkuş'un mirasını gelecek nesillere birinci elden aktarmak için sanal müze kuracaklarını belirtti.

Bu yolla gençlere daha kolay ulaşacaklarını ifade eden Tunçbilek, "Müzede Vecihi Hürkuş'un hayatına, projelerine ve Türk havacılık tarihine dair çeşitli belgeler, fotoğraflar, modeller ve diğer materyaller yer alacak. Ayrıca interaktif etkinliklerle ziyaretçilere unutulmayacak bir deneyim sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.


Hürkuş'un havacılığın temellerini atarak bu alanda büyük bir miras bıraktığını da dile getiren Tunçbilek, Hürkuş'un açtığı yolda Türkiye'nin son yıllarda havacılık ve savunma sanayisinde önemli atılımlar attığını ve uluslararası arenada dikkat çekici projeler ürettiğini vurguladı.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer de Vecihi Hürkuş'u anmak için her yıl İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Gürer, Hürkuş'un havacılık tarihine çok fazla şey kazandırdığını bu nedenle de onun özelliklerinin saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Emekli Astsubay Şükrü Irbık ise yaptığı araştırmalar sonucu Hürkuş'un rütbesinin kıdemli başçavuştan asteğmen rütbesine yükseltilmesi gerektiği sonucuna ulaştığını ve bunun için de Milli Savunma Bakanlığına başvurduğunu söyledi.

Dernek üyeleri daha sonra, 18 yaşındayken gerçekleştirdiği bir atlayışta paraşütünün açılmaması sonucu şehit düşen İlk Kadın Hava Şehidi Eribe Hürkuş'un mezarını ziyaret etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtayda görülen "Ergenekon'da kumpas" davasının gerekçeli kararı açıklandı
"15 Temmuz Milletin Zaferi" panelinde "FETÖ'nün Propaganda Ağı ve Algı Yönetimi" oturumu düzenlendi
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kabri başında anıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet