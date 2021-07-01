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Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Polonya hava sahasında 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 01.07.2021
Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı."

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