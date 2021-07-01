Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Polonya hava sahasında 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.