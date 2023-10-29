Türk donanmasının Cumhuriyet'in 100. yılındaki resmigeçidi heyecanla izlendi
İstanbul Boğazı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen tarihin en büyük resmigeçidini vatandaşlar heyecanla izledi.
İstanbul
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla milli üretim TCG Anadolu'nun rehberlik ettiği 100 savaş gemisinin yanı sıra jet ve helikopterlerle gerçekleştirilen resmigeçit, Boğaz'ın her iki yakasına gelen binlerce vatandaş tarafından takip edildi.
- İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi
- İstanbul Boğazı semalarında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı uçuşu
Resmigeçitte Sarayburnu'ndan hareket eden gemilere, jetler ve helikopterler Boğaz semalarında uçuş yaparak eşlik etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edilen resmigeçide vatandaşlar, alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi. Aileleriyle birlikte geçişi izlemeye gelen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.
Resmigeçidi vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almayı da ihmal etmedi.
Yaklaşık iki saat süren resmigeçit, gün batımıyla birlikte unutulmaz görüntülere sahne oldu.
Resmigeçit, Boğaz'ın yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarından da izlendi.
Bakanlar Şimşek ve Bolat Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini Ortaköy'den izledi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin resmigeçidini izlemek isteyenler, Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören sahil kısımlarına akın etti.
Şimşek ve Bolat da Ortaköy'deki etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini takip etti.
SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının gösterisini coşkuyla izleyen vatandaşların heyecanına ortak olan iki bakan, etkinliğe katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakanlar Kacır ile Uraloğlu, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini birlikte izledi
Tarabya sahilinde vatandaşlarla donanmanın geçişini izleyen Bakan Kacır, Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutlamaktan dolayı büyük bir sevinç içinde olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yaşını çok anlamlı bir şekilde milletimizle birlikte kutluyoruz. İftihar kaynağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 100 gemisinin boğaz geçişini izliyoruz. Türk Yıldızlarını, Solotürk'ü gökyüzünde seyrediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz." dedi.
Kacır, 100. yılında Cumhuriyet'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Türkiye tam bağımsızlık iddiasıyla kurulmuş bir Cumhuriyet ve bu iddiaya devlet-millet el ele kuvvetli şekilde sahip çıkmaya devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Türk'ün çelik kanatlarını gökyüzüyle semalarda buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizi hep birlikte asırlar boyu bu coğrafyada tam bağımsızlık hedefinden taviz vermeden muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Cumhuriyet'imizin 100. yılını tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızla ve Sayın Bakanımız ile beraber Tarabya sahilindeyiz. Türkiye Yüzyılı yaklaşımıyla Cumhurbaşkanı'mızın hedefleri doğrultusunda ulaştırma alanında gayret edeceğiz. 'Türkiye hızlanıyor' mottosuyla ülkemizi daha yükseğe taşıyan hizmetlere imza atacağız." ifadesini kullandı.
İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreni Beylerbeyi Parkı'ndan da izlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Beylerbeyi Parkı'na gelerek gösterileri izleyenler arasında yer aldı.
Yılmaz, Koca ve Ersoy vatandaşlarla bir süre sohbet ederek etkinlikleri izlemeye gelen çocuklarla ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları kutlamalarda, İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni ilgiyle takip edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.