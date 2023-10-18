Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.
TUNCELİ’DE DOLUDİBEK KIRSALINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023
2️⃣ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
HAİNLERİN HER AN ENSELERİNDEYİZ❗️
Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, #Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak… pic.twitter.com/u9MXOzD3Oj
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.