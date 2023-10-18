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Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Buğrahan Ayhan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

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