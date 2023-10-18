Dolar
28.01
Euro
29.63
Altın
1,936.83
ETH/USDT
1,570.70
BTC/USDT
28,670.00
BIST 100
8,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Global Marketing Summit 2023" etkinliğinde konuşuyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Bakan Koca, uluslararası sağlık örgütü temsilcileriyle Gazze'ye yapılacak yardımları görüştü

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Bakan Koca, uluslararası sağlık örgütü temsilcileriyle Gazze'ye yapılacak yardımları görüştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini, bu kapsamda uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst yöneticileri dahil olmak üzere birçok uluslararası muhatabıyla telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini aktaran Koca, insan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesinin yaptığı görüşmelerde temel nokta olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, görüşmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerde Dünya Sağlık Örgütünün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü (EMRO) Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ile de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye'nin bebek, çocuk, yaşlı ve masum insanların yanında olmaya daima devam edeceğine dikkati çeken Koca, "Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanat dünyası İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi
Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Koca, uluslararası sağlık örgütü temsilcileriyle Gazze'ye yapılacak yardımları görüştü
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Bakan Koca, uluslararası sağlık örgütü temsilcileriyle Gazze'ye yapılacak yardımları görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütlerinin her eylemini "adrese iade" ettiklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez
Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor

Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet