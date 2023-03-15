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TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede görev yapacak arama kurtarma ekipleri ve malzemelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla bölgeye taşındığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bölgede görev yapacak AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma botları ile ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeler, farklı illerden kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla bölgeye taşınıyor." ifadeleri kullanıldı.

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