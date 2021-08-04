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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
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TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.

Sefa Şahin   | 04.08.2021
TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin yangınla mücadele için hava sahası kullanım izni, uçuş trafiğini takip ve koordineyle yer destek hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait İHA'ların da yangın bölgelerini 7/24 havadan izleyerek anlık görüntü aktarımı sağladığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemisi ve yangın söndürme ekipleri, Muğla'daki Türkevleri-Ören sahiline denizden yanaşarak yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız Isparta'nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor."

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