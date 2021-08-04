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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
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Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 04.08.2021
Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

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