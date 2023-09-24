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Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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