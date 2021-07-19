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Mehmetçik yavru ceylana sahip çıktı

Terörle mücadelede önemli başarılara imza atan Mehmetçik, görev bölgesinde rastladığı zor durumdaki yabani hayvanlara da sahip çıkıyor.

Barış Gündoğan   | 19.07.2021
Mehmetçik yavru ceylana sahip çıktı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor." ifadesi kullanıldı.

"Bir cana el uzatınca/ Ne gam kalır ne de tasa/ Budur asırlar boyunca/ Bize anlatılan yasa" dizeleri paylaşılırken, Mehmetçiğin yavru ceylanı sırt çantasında taşıyarak koruma altına aldığı anlara yer verildi.

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