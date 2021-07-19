Mehmetçik yavru ceylana sahip çıktı
Terörle mücadelede önemli başarılara imza atan Mehmetçik, görev bölgesinde rastladığı zor durumdaki yabani hayvanlara da sahip çıkıyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor." ifadesi kullanıldı.
Bir cana el uzatınca— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2021
Ne gam kalır ne de tasa
Budur asırlar boyunca
Bize anlatılan yasa
Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/7tqueMU6Lm
"Bir cana el uzatınca/ Ne gam kalır ne de tasa/ Budur asırlar boyunca/ Bize anlatılan yasa" dizeleri paylaşılırken, Mehmetçiğin yavru ceylanı sırt çantasında taşıyarak koruma altına aldığı anlara yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.