ABD'li e-ticaret devi dron teslimatlarını yıl sonuna kadar 500'den fazla şehre genişletecek

Dildar Baykan Atalay
19 Ağustos 2026•Güncelleme: 19 Ağustos 2026
Amazon'dan yapılan yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan dron ile teslimat yönteminin yıl sonuna kadar 500'den fazla şehre yayılmasının planlandığı belirtildi.
Hafif yüklerin bu yolla milyonlarca kişiye ulaştırılabileceğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin 30 dakika kadar kısa bir sürede dahi siparişlerini teslim alabileceği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu "hafif yüklerin" en fazla 2 kilogram olacağı kaydedildi.
Amazon, halihazırda Chicago, Atlanta, Cleveland ve Boise gibi büyük şehirlerde dron teslimatı kullanıyor.