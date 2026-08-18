Almanya'da Başbakan Yardımcısı Klingbeil'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'e yaptırım talebi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı da olan Klingbeil, Sat.1 televizyon kanalının "newstime" programında yaptığı açıklamada, Ben-Gvir’in sözlerinin, Almanya hükümetince kabul edilemeyeceğini belirterek, Avrupa düzeyinde yaptırımların “çok ciddi şekilde” değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir’in tutumunu "insanlık dışı" olarak nitelendiren Klingbeil, "İsrail Devleti’yle dayanışma içindeyim ancak bu tür bakanlarla dayanışma içinde değilim." dedi.

Klingbeil, Ben-Gvir gibi isimlerin sürekli gerilimi artırdığını vurgulayarak, "Artık bir sınır aşıldı. Federal hükümet, bu konuda açıkça karşı çıkmalı. Ben de burada bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşiller’den Ben-Gvir'e "ülkeye giriş yasağı" çağrısı

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Franziska Brantner da federal hükümete, "Ben-Gvir’e Almanya’ya giriş yasağı getirilmesi" çağrısında bulundu.

Brantner, Politico haber portalına yaptığı açıklamada, Ben-Gvir’in sözlerini "son derece rahatsız edici ve insanlık dışı" olarak nitelendirerek, "Bu konuda net bir sınır çizmeliyiz, çizmek zorundayız." dedi.

Ben-Gvir’in daha önce de Filistinlilere yönelik şiddet çağrılarında bulunduğuna, bazı Avrupa ülkelerinin İsrailli Bakan'a karşı halihazırda yaptırım uyguladığına işaret eden Brantner, “Almanya’nın da bu ülkelere katılmasının zamanı geldi.” diye konuştu.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika uzmanı ve Federal Meclisteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grubunun dış politika sözcüsü Jürgen Hardt da dün Avrupa Birliği'nin (AB) Ben-Gvir'e yaptırım uygulamasını istemişti.

Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadelerini kullanmıştı.