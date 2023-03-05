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TRT'nin "Berat Kandili Özel" programı Kahramanmaraş'tan canlı yayınlanacak

Berat Kandili'nde Kahramanmaraş'tan gerçekleştirilecek özen yayın TRT 1'de ve TRT Radyo 1'de, Şırnak'taki Hz. Nuh Nebi Camii'nden yapılacak program ise TRT Kürdi'de izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Esad Şani   | 05.03.2023
TRT'nin "Berat Kandili Özel" programı Kahramanmaraş'tan canlı yayınlanacak

İstanbul

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilecek Berat Kandili'nde Kahramanmaraş'tan özel yayın gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Berat Kandili Özel" programı belediye binası önündeki MÜSİAD çadırından canlı yayınlanacak.

6 Mart saat 18.50'de TRT 1 ve TRT Radyo 1'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak programın tekrarı ise 22.30'da TRT Türk'te yayınlanacak.

TRT Kürdi canlı yayını Şırnak'tan yapılacak

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Nebi Camii'nde gerçekleştirilecek "Berat Kandili" programı ise yarın 20.15'te canlı yayınla TRT Kürdi'de ekrana gelecek.

TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak olan "Berat Kandili Özel" programı Ömer Tuğrul İnançer'in sohbeti ve Memduh Özyalvaç, Adem Tay, Murat Taştekin, Kemalcan Ergün, Hüseyin Kutsi Sezgin'in icrasıyla yarın 18.45'te izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca, son Peygamber Hz. Muhammed ile sahabelerinin hayatını ve yaşadığı dönemi anlatan, İslam tarihinin başlangıcına ışık tutan "Vahyin İzinde Özel", 6 Mart'ta saat 22.00'de TRT Belgesel'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

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