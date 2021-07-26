Euro
10.10
Dolar
8.56
BIST 100
1,352.36
Altın
1,808.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor

TRT ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye, "Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi" veriliyor.

Mehmet Tosun   | 26.07.2021
TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor

Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan eğitimler 28 Temmuz'a kadar sürecek.

TRT Eğitim Dairesi tarafından planlanan eğitimlerde, KKTC, Sırbistan, Pakistan, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Bosna Hersek, Gürcistan, Özbekistan, Hırvatistan, Moldova, Ukrayna, Romanya, Kosova, Moğolistan, Uganda, Arnavutluk ve Kazakistan'dan 60 gazeteci, alanında uzman TRT profesyonelleri ile bir araya geliyor.

Program kapsamında, TRT World-Yetkili Prodüktörü Ashfaaq Carim "Sosyal Medya İçin Video Yapımı" ve "Haberciler İçin Sosyal Medya Takip Yöntemleri", TRT World Sosyal Medya Uzmanı Emre Ünal "Sosyal Medyaya Giriş", TRT World-Dijital Kampanya Uzmanı Sümeyya Olcay "Medyada Dijital Kampanya Yönetimi", TRT World Sunucusu Ali Mustafa "Dijital Video Hikaye Anlatımı", Dijital Strateji Uzmanı Didem Bayram "Dijital Dönüşüm Medya Sektörünü Nasıl Etkiliyor?" konularında eğitim veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Benzer haberler

TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor

TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor

TRT'den Kurban Bayramı'na özel içerikler izleyicilerle buluşacak

Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

TRT'de devir teslim töreni yapıldı

TRT'de devir teslim töreni yapıldı
'Mahrem' belgeseli bu akşam TRT 1'de seyirciyle buluşacak

'Mahrem' belgeseli bu akşam TRT 1'de seyirciyle buluşacak
TRT'den 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel içerikler

TRT'den 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel içerikler