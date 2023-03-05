Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,570.20
BTC/USDT
22,379.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muş'ta ekipler kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede mücadele veriyor

Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabri Yıldırım   | 05.03.2023
Muş'ta ekipler kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede mücadele veriyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde 3 gündür çalışma yürüten ekipler, çığ riskine rağmen yolu açmak için çaba gösteriyor.

İş makinesi operatörü Haşim İnce, bölgede fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreyi bulduğunu söyledi.

Zor şartlarda çalıştıklarını belirten İnce, "Bölgede çığ riski olmasına rağmen vatandaş mağdur olmasın diye bu yolu açıyoruz. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Adım adım ilerleyebiliyoruz. Tüm köylere 3 gün içinde ulaşım sağlanmasını hedefliyoruz. Çünkü kar çok sertleşmiş, makinalar zorlanıyor. Buna rağmen devletimizin tüm imkanlarını kullanarak yolda ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Köylerin alternatif yolu açık ama vatandaşımız kısa olduğu için bu yolu tercih ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi
Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi
Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin 12 belediyesi, afetzedeler için seferber oldu
Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazanda ibadete açık olacak

Benzer haberler

Muş'ta ekipler kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede mücadele veriyor

Muş'ta ekipler kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgede mücadele veriyor

Kahramanmaraş'ta depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

558 depremzede öğrenci Muş'taki okullarda eğitimlerine devam ediyor

558 depremzede öğrenci Muş'taki okullarda eğitimlerine devam ediyor

Kahramanmaraş'ta besicilere hayvanları için çadır ve branda dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta besicilere hayvanları için çadır ve branda dağıtıldı
Deprem bölgesinde araştırma yapan akademisyenler değişik kütle hareketleri tespit etti

Deprem bölgesinde araştırma yapan akademisyenler değişik kütle hareketleri tespit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet