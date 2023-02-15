Depremzedeler kimlik kartı başvurularını mobil nüfus aracında yapıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların başvuruları, mobil nüfus hizmetleri aracında alınıyor.
Ankara
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mobil nüfus hizmetleri aracında başvuru alma işlemleri devam ediyor.
Araç, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.