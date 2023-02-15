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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedeler kimlik kartı başvurularını mobil nüfus aracında yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların başvuruları, mobil nüfus hizmetleri aracında alınıyor.

Orhan Onur Gemici   | 15.02.2023
Depremzedeler kimlik kartı başvurularını mobil nüfus aracında yapıyor

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mobil nüfus hizmetleri aracında başvuru alma işlemleri devam ediyor.

Araç, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veriyor.

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