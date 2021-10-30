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TRT World 6. yaşını kutluyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) uluslararası televizyon kanalı TRT World 6. yaşını kutluyor.

Aybüke İnal Kamacı   | 30.10.2021
TRT World 6. yaşını kutluyor

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamada, TRT'nin sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da tarafsız ve başarılı habercilik anlayışıyla ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Bu anlayışın getirisi TRT World'ün, kurulduğu günden bu yana dünyanın önde gelen tüm bölgeleri ve sıcak noktalarında yaşananları izleyicisine aktardığı vurgulanan açıklamada, küresel habercilikte fark yaratan ses olmayı başaran kanalın, 6. yaşını kutladığı kaydedildi.

TRT World'ün kuruluşunun 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Türkiye'nin ilk İngilizce televizyon kanalı TRT World 6 yaşında. Dünyanın her yerindeki mazlumların gür sesi olmayı ve değişime ilham vermeyi sürdüreceğiz. Nice yaşlara TRT World." ifadelerini kullandı.

Sobacı'nın paylaşımında, TRT World'e ilişkin bir video da yer aldı.

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