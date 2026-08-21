Bakan Gürlek, Netanyahu hakkında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 'soykırım' suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı.

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