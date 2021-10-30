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Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Kenan Irtak   | 30.10.2021
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul genelinde meydana gelen enerji dalgalanması sonucu M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda yaşanan enerji sorunu giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Ataköy istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.


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