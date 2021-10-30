Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul genelinde meydana gelen enerji dalgalanması sonucu M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda yaşanan enerji sorunu giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Ataköy istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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