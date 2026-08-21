20 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli tutuklandı

Bakanlığın açıklamasına göre, "uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimi" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, şüphelilere yönelik narkotik analiz ve takip timlerinin katılımıyla 20 ilde operasyonlar düzenlendi.

60 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 580 kilogram uyuşturucu ile 62 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 6 milyon 747 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 41'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.