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Gündem

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

Selçuk Kılıç  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi.

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Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

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