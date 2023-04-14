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TOKİ'nin Erzincan'da inşa ettiği tek katlı köy evlerinde güvenle oturuyorlar

Deprem kuşağında bulunan Erzincan'da TOKİ tarafından inşa edilen bahçeli ve tek katlı köy konutlarının sakinleri, güven içinde yaşıyor.

Özgür İlhan  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
TOKİ'nin Erzincan'da inşa ettiği tek katlı köy evlerinde güvenle oturuyorlar Fotoğraf: Özgür İlhan / AA

Erzincan

TOKİ'nin köy yaşamını cazip hale getirmek ve kente göçü önlemek için geliştirdiği Tarımköy Projesi kapsamında Üzümlü ilçesinin Altınbaşak beldesinde 2018'de yapımına başlanan 363 konut, 2020'de hak sahiplerine teslim edildi.

Yöre mimarisinden esinlenerek taş ve ahşap görünümlü cephelerin yapıldığı konutların 211'i 2+1, 152'si ise 3+1 olarak inşa edildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan ve depremin acı tecrübesinin yaşandığı Erzincan'da yatay mimariye uygun ve müstakil tek katlı olarak, 500 metrekare alan üzerine inşa edilen köy evleri, mimarisi ve bahçesiyle dikkati çekiyor.

"Depremden yana korkusu olmadan oturuyorlar"

Altınbaşak Belediye Başkanı Haydar Polat, AA muhabirine, ev kiralamak ve satın almak için vatandaşların beldelerine adeta akın ettiğini söyledi.

Bölgede kiralık ve satılık konutun kalmadığını ifade eden Polat, şunları söyledi:

"Konutlarımızın en büyük özelliği, depreme dayanıklı olmaları, mimari olarak da beldeye uygun yatay mimari şeklinde yapıldı. Konutlarımız Tarımköy Projesi kapsamında yapıldı. Herkesin de bildiği gibi ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır. Erzincan bölgesi de birinci derece deprem bölgesi. Konutlarımızın projesi depreme dayanıklı şekilde TOKİ tarafından yapıldı. Konutlarda oturanlar depremden yana korkusu olmadan oturuyorlar çünkü konutlarımız depreme karşı oldukça sağlam. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutlarımıza yoğun talep var. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız buradan konut satın almak istiyorlar fakat şu anda boş konut bulunmamaktadır. Beldemizde bulunan vatandaşlarımızdan yeni konut talepleri var."

Konutlarda ikamet eden Hüseyin Taşpolat da "Yaklaşık iki yıl önce Altınbaşak beldesinden konut satın aldım. Gayet memnunuz. Konutlar bölgenin mimarisine uygun şekilde yapıldı. Erzincan deprem bölgesi olduğu için tek katlı konutlarda oturmayı tercih ediyoruz. Burada da tek katlı TOKİ konutlarında güvenle oturuyoruz." diye konuştu.

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