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TOKİ’den konut ve işyeri alanlar, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ’den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
TOKİ’den konut ve işyeri alanlar, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacak

Ankara

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