TOKİ’den konut ve işyeri alanlar, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ’den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını bildirdi.
Ankara
TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 📣— Murat KURUM (@murat_kurum) April 12, 2023
24 Nisan’da başlıyoruz!
TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek. pic.twitter.com/V2tCcRO4u2
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