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Tokat Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 28,8 seviyesinde bulunuyor

Tokat'ta, geçen yıl kuraklıktan etkilenen Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 28,8 seviyesine düştü.

Ekber Türkoğlu   | 18.11.2022
Tokat Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 28,8 seviyesinde bulunuyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Tokat

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus ilçesindeki baraj gölünde geçen sonbahar döneminde su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e kadar gerilemişti.

Kış dönemindeki yağışlar sayesinde bu yaz yüzde 51,6'ya kadar yükselen su seviyesi, daha sonra yüzde 28,8'e kadar düştü.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, barajdaki su seviyesinin geçen yılın sonbahar dönemine göre daha iyi durumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Barajda 700 bin ile 1 milyon metreküp arasında su bulunuyor. Şu anda barajlarımızın kapakları kapalı. Muhtemelen nisan ayından sonra barajımızın kapağı açılacak. Geçen yıl ocak ayında kapaklar açılıp elektrik üretildiği için su seviyemiz çok düşmüştü. Bu sene böyle bir problemimiz yok. Ondan dolayı su seviyemiz iyi. Bu sene kışı daha yoğun bekliyoruz. Kış mevsimiyle barajımızdaki suyun eski seviyesine çıkacağını ümit ediyoruz."

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