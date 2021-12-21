Dolar
12.99
Euro
14.73
Altın
1,788.05
ETH/USDT
3,992.20
BTC/USDT
48,470.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg'un dünya lansmanına yaptığımız katkı, Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." dedi.

Muhammet Emin Horuz   | 21.12.2021
Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor

Istanbul

Türkiye'nin uluslararası mobilite markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Technology Association-CES 2022) katılmak üzere Turkish Cargo ile yola çıktı.

Global hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo, Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) lojistik çözüm ortağı oldu.

Togg, ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktı. Togg'un paletli ağırlığının 3 ton olduğu bildirildi.

Togg'un yeni marka kimliği ve Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği özel uçuşla Togg, sınırları aşarak dünya sahnesine çıkıyor.

"Türkiye'nin otomobilini, dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg'un dünya lansmanına yaptığımız katkı, Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da "CES 2022'de gelecek vizyonumuzu sergileyeceğimiz akıllı cihazımızı elbette dünya markası Türk Hava Yolları ile taşıyacaktık. Güncel tasarım dilimizi gelecekten dokunuşlarla zenginleştirdiğimiz, mobilitenin dönüşümüyle otomobilin üçüncü yaşam alanına geçiş sürecini anlatan akıllı cihazımızı teknoloji dünyasının bir araya geldiği CES 2022'ye taşıyan Turkish Cargo'ya küresel bir marka olmak üzere çıktığımız #YeniLig'e yolculuğumuzda yol arkadaşımız olduğu için müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Togg, 40 bin uçaklı dijital konvoy ile uğurlandı

Yeni marka lansmanı ve Togg tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak. Togg'un dünya sahnesine çıkışı, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen küresel marka yolculuğu, tüm dünyadan eşlik edilen "sanal konvoy" ile başladı.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "http://yolunuzacikolsun.com" web sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu 40 bin uçaklı konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmayısla eş zamanlı olarak başlarken, Togg'un toplamda 11 saat sürecek yolculuğu çevrim içi olarak her yerden takip edilebilecek.

Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu "benzersiz" çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi
AB'de aşıların Omicron varyantına uyumlandırılmasına yönelik değerlendirme sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı
AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi

Benzer haberler

Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor

Togg, Türk Hava Yolları'nın kanatlarında yurt dışına açılıyor

Togg'un yeni logosu belli oldu

Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuruluyor

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Markaları' konuşuldu

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Markaları' konuşuldu
3 oyun şirketi TOGG için çalışma yapıyor

3 oyun şirketi TOGG için çalışma yapıyor