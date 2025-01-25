Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,289.90
BTC/USDT
104,400.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Konya'da çöken binada süren arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi
logo
Gündem

Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da gerçekleştirdikleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Mert Davut  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Esendere ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına getirilen kargo paketini inceledi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramada, İstanbul Havalimanı'nda 119 kilogram esrar, Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 13,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 232,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, başta gençlerin olmak üzere, toplum sağlığını korumak ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Konya'da çöken binanın enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Ümraniye'de devrilen servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı ekipleri 4 operasyonda 232,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, favori AA karelerini seçti

Mahallelerde kurulan ERVA Spor Okulları ile 22 genç uyuşturucudan kurtarıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı
İstanbul, trafikte kaybedilen saatler bakımından dünyada ilk sırada geliyor

İstanbul, trafikte kaybedilen saatler bakımından dünyada ilk sırada geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet