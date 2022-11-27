Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın, ruhsatsız tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.