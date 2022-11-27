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Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Lupus hastalığına yakalanan Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle Ankara'ya nakledildi

Selma Kasap   | 27.11.2022
Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Ankara

Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve lupus hastalığı nedeniyle yoğun bakımda yatan 41 yaşındaki Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle Ankara'ya getirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda öğretmenlik yaparken 3 yıl önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği nezdinde görevlendirilen Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, bir hafta önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma alınan öğretmenin yakınları, tedavinin Türkiye'de devam etmesi için Münih Başkonsolosluğuna müracaat etti ancak doktorlar, hayati risk nedeniyle ambulans uçakla nakline izin vermedi.

Yoğun bakımdaki üçüncü gününde bilinci açılan Firdevs öğretmen, doktorların izin vermesi üzerine Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu yetkililerince hastanede ziyaret edildi.

Tedavisini ülkesinde devam ettirmek istediğini belirten Firdevs öğretmenin talebi, doktorlarca uygun görüldü. Bu süreçte Bakan Özer de devreye girerek öğretmenin sağlık durumu ve Türkiye'ye getirilmesi konusunda sürekli bilgi aldı.

Bakan Özer'in girişimiyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Firdevs öğretmeni almak üzere Almanya'nın Nürnberg Havalimanı'na hareket etti.

Firdevs öğretmenin nakledildiği ambulans uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Firdevs Gülben Pekmezoğlu'nun tedavisi sürüyor.

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