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İstanbul'da 38,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda alışveriş sitelerinde satışı yapılan 38 ton 505 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Emrah Gökmen   | 29.11.2022
İstanbul'da 38,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerin üretimi, depolanması ve satışını engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merdiven altı ortamlarda ve sağlıksız koşullarda üretilen, halk sağlığını tehlikeye düşüren, bazı markaların isimleri de kullanılan sahte ürünlerin alışveriş sitelerinde satıldığını tespit etti.

Esenler'de belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Markaların sahte ambalajları ele geçirildi

Adreste yapılan aramada henüz dolum işlemi yapılmamış 25 bin 775 kilogram deterjanın yanı sıra çeşitli markaların ambalajlarında 10 kilogramlık 1273 deterjan ve 3 bin 750 ambalaj ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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