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Eğitim

Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak

Türkiye'nin mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği reform, İstanbul'da düzenlenecek konferansta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerle paylaşılacak.

Utku Şimşek   | 28.11.2022
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, OECD ile Avrupa Eğitim Vakfı işbirliğiyle MEB'in ev sahipliğinde, "Geleceğe Hazır Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi İnşa Etmek: Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Reformlarının Deneyimlerini Öğrenmek" konulu konferans, 1 Aralık'ta OECD İstanbul Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konferansa Avusturya, İsviçre, Arnavutluk, Azerbaycan, Mısır, Hırvatistan, Fas, Slovakya ve Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra uluslararası birçok kuruluş ile sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir video mesajla katılması bekleniyor.

"Bizim için bir iftihar kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, haziranda Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Paris'te, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Cormann'ın, Türkiye'nin özellikle mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri heyecanla karşıladığını, "İlham kaynağı olması için bu deneyimi OECD ülkeleriyle bölgedeki diğer ülkelere de anlatalım." dediğini aktaran Özer, bu kapsamda İstanbul'da OECD ülkeleriyle üye olmayan ülkelerin de katılımıyla bir mesleki eğitim zirvesine ev sahipliği yapacaklarını anlattı.

Özer, konferansın içeriği hakkında da "Dört tematik grup altında yapılacak konferansta mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğu, mesleki ve teknik eğitimde yenilikler, mesleki ve teknik eğitimde esneklik ve kapsayıcılık ile mesleki ve teknik eğitim sonrası geçiş desteği konuları görüşülecek." bilgisini verdi.

Türkiye'nin eğitim alanında son 20 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Özer, "Türkiye, bu sayede akıl alan değil, deneyimlerini diğer ülkelere aktaran, tecrübelerini paylaşan ülke konumuna gelmiştir. Bu bizim için bir iftihar kaynağıdır. Bu noktaya gelinmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konferansta, OECD ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen politikacı ve sosyal ortaklar için mesleki eğitim sistemlerine duyarlı, esnek, yenilikçi ve öğrencilerin değişen iş dünyasına geçişini destekleyici politikalara ve uygulamalara ilişkin tecrübe paylaşımı yapılacak.

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