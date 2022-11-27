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Eğitim

Türkiye Maarif Vakfı, 17 bin öğrencinin katılımıyla Pakistan genelinde Matematik Olimpiyatı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'daki "Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları", ülke genelinde 17 binden fazla öğrencinin katılımıyla Matematik Olimpiyatı düzenledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.11.2022
Türkiye Maarif Vakfı, 17 bin öğrencinin katılımıyla Pakistan genelinde Matematik Olimpiyatı düzenledi

İslamabad

Pakistan genelinde 35 şehirde 65 sınav merkezinde gerçekleştirilen Okullar Arası Maarif Matematik Olimpiyatı 2022'ye (MISMO 2022) 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf kademelerinden 17 bin öğrenci katıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınav, ulaştığı katılım boyutu ve içerik unsurlarıyla Pakistan'daki en büyük matematik etkinliği olma özelliğine sahip.

Pakistan'daki öğrencilerin matematiksel becerilerini ölçmeyi ve genç matematikçilere fırsat sunmayı amaçlayan MISMO ile öğrencilerin matematiksel ve analitik yaklaşımlarını ortaya koyabilmeleri için tarafsız bir platform sağlanması hedefleniyor.

MISMO aynı zamanda ülkedeki devlet ve özel eğitim kurumlarını, öğretmenlerini ve farklı akademik geçmişlere sahip öğrencilerini de yarışmanın bir parçası yaparak Türkiye'nin bu alandaki tecrübesiyle Pakistan'ın akademik ortamına önemli bir katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Pakistan'ın El Harezmi'si kim olacak?" sloganı kullanıldı

TMV Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 MISMO etkinliğinin uzun bir salgın süreci sonrasında ilk büyük çaplı organizasyonları olduğunu belirterek, etkinliğin sloganını "Pakistan'ın El Harezmi’si kim olacak?" şeklinde belirlediklerini ifade etti.

Küçükaladağlı, söz konusu sloganla bilim tarihinde çok önemli bir kişiliği işaret ederek öğrencilerde benlik şuuru ve aynı zamanda, keşifleriyle dünya tarihine katkıda bulunan bilim insanları ve önemli tarihi figürler hakkında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

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