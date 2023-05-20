THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki seferlerde yüzde 40 indirimli biletlerini satışa sundu.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20-25 Mayıs'ta alınacak biletlerle 26-28 Mayıs'ta yurt içinden İstanbul ve Ankara'ya yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek.
İstanbul ve Ankara'dan yurt içine seyahat etmek isteyenlere ise 20-26 Mayıs'ta alacakları biletlerle 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerindeki tek yön seyahatlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.
Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.