Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,814.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki seferlerde yüzde 40 indirimli biletlerini satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20-25 Mayıs'ta alınacak biletlerle 26-28 Mayıs'ta yurt içinden İstanbul ve Ankara'ya yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek.

İstanbul ve Ankara'dan yurt içine seyahat etmek isteyenlere ise 20-26 Mayıs'ta alacakları biletlerle 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerindeki tek yön seyahatlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli savaş gemileri Güney Asya’da boy gösterecek
THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası
Malatya'da deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz
Astana’daki Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusu büyüyor

Benzer haberler

THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

THY, nisanda 6,5 milyon yolcu taşıdı

THY, nisanda 6,5 milyon yolcu taşıdı
THY'den, öğrencilerin 19 Mayıs'ta alacakları yurt içi biletlere indirim

THY'den, öğrencilerin 19 Mayıs'ta alacakları yurt içi biletlere indirim

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet