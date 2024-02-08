THY'nin geçen yılki müşteri memnuniyeti yüzde 81 oldu
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, geçen yıl 796 bin yolcunun katılımıyla yapılan anketten yüzde 81 ''memnuniyet'' çıktığını açıkladı.
İstanbul
Ekşi, 796 bin yolcuyla uçak içi ekranlardan yapılan THY servislerinden memnuniyet anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yolcuların THY servislerinden yüzde 81 memnuniyet duyduğunu açıklayan Ekşi, "2023 yılı boyunca yaptığımız uçak içi anketlere 56 bin business, 740 bin ekonomi sınıfı olmak üzere toplam 796 bin yolcumuz katıldı. THY servislerinden genel memnuniyetiniz yüzde 81 oldu. 2024 yılında daha da iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.