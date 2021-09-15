Dolar
8.43
Euro
9.96
Altın
1,791.64
ETH/USDT
3,535.70
BTC/USDT
47,954.00
BIST 100
1,423.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı
logo
Ekonomi

THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri "Fiyatı Koru" özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 15.09.2021
THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.

Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 81 ilde yüzde 65'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 224 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1708 kişi hayatını kaybetti
Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

Benzer haberler

THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

THY günlük 1263 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği havacılıktaki toparlanmadan memnun

THY, günlük 1297 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

THY, günlük 1297 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması

THY'den yolculara PCR testi hatırlatması