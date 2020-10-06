Euro
9.14
Dolar
7.76
BIST 100
1,165.86
Altın
1,909.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi
logo
Ekonomi

Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı

Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Tansel Parlak   | 06.10.2020
Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı

İstanbul

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklama göre, kampanya kapsamında biletlerini 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında alanlar, 20 Ekim-30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerini yüzde 25 indirimli fiyatlarla gerçekleştirebilecek. 

Kampanya biletleri, Pegasus’un web sitesi www.flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden de satışa sunuldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi
Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Benzer haberler

Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı

Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı