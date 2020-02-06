Euro
6.58
Dolar
5.99
BIST 100
123,408.70
Altın
1,564.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma işlemleri başladı
logo
Türkiye

Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 35'inin tedavisi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaan Bozdoğan,Zehra Melek Çat   | 06.02.2020
Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

İstanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 35'inin tedavisi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 4'ünün Çinli, 3'ünün Iraklı olduğu belirtilirken, biri bebek, biri çocuk olmak üzere toplam 35 yaralıdan 2'sinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Bazı yaralıların gün içinde ameliyata alınacağı, 5 yolcunun da taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Pegasus Hava Yollarına ait İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkması sonucu meydana gelen kazada 180 kişi

yaralanmıştı.

Enkaz alanına giderken kaza yapan araça yaralanan iki özel harekat polisinin ise tedavilerinin devam ettiği, vücudunda kırık bulunan polisin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane: Tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane: Tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz

Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'daki uçak kazası dolayısıyla dünyadan taziye mesajları

Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığından çığ felaketi ve uçak kazası için taziye mesajı
Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret etti

Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret etti