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Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Arif Yavuz   | 06.02.2020
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Sülümenli beldesindeki bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44015 numaralı yük treni çarptı.

Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Çankaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yük treninin altında kalan kamyonet, iki kepçe ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından rayların üzerinden kaldırıldı.

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