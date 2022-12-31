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Ekonomi

THY'nin 393'üncü uçağı filoya katıldı

Türk Hava Yolları (THY) filosuna 393'üncü uçağı kattı.

Gökhan Yılmaz   | 31.12.2022
THY'nin 393'üncü uçağı filoya katıldı

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 393'üncü uçağın filoya katıldığını duyurdu. Ekşi, paylaşımında, "2023 yılına 1 gün kala filomuza yeni bir uçak ekliyoruz. 2003'de 65 uçağımız var iken 2023'e 393 uçak ile giriyoruz. Şükürler olsun." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde THY ekibi tarafından teslim alınan Boeing 787-900 Dreamliner tipi yolcu uçağı, TC-LLU kanat kodu ile tescil edildi.

Charleston Havalimanı'ndan yola çıkan yeni THY uçağının akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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