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THY'den Polonya'ya yeni rota

Gökhan Yılmaz   | 12.12.2022
THY'den Polonya'ya yeni rota

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.

Katoviçe şehrine seferlerin başlatılmasına ilişkin, THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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