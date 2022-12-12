THY'den Polonya'ya yeni rota

Istanbul
Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
Katoviçe şehrine seferlerin başlatılmasına ilişkin, THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.