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THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları, (THY) İzlanda'nın ulusal hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması yaptı.

Gökhan Yılmaz  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Yıllık Genel Kurulu'nda ortak uçuş anlaşmasının imzaları da atıldı.

Anlaşmayla Kuzey Amerika ve İzlanda'daki Icelandair yolcuları THY uçuşları ile İstanbul'a, dünyanın birçok yerinden gelen THY yolcuları ise Icelandair ağı üzerinden İzlanda ve Kanada'ya ulaşabilecek. Her iki havayolu şirketi, yolcularına tek bir biletle konforlu transfer imkanları sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla yolcularımıza uçuş ağımız üzerinden sunduğumuz seyahat seçeneklerini artırmayı hedefliyor, yolcularımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Ticari açıdan baktığımızda ise bu ortaklığın, her iki havayoluna da önemli fayda sağlayacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

Icelandair Üst Yöneticisi Bogi Nils Bogason ise şunları kaydetti:

"Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi THY'yi en yeni ortak uçuş partnerimiz olarak duyurmak gurur verici. Stratejimiz, benzer hizmetler sunan hava yolları ile ortaklık kurmak, müşterilerimiz için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratmaktır. Yeni anlaşma ile iki hava yolunun uçuş ağları birbirine daha iyi bağlanacak ve müşterilerimiz için olası uçuş bağlantıları büyük ölçüde artacaktır."

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