THY Genel Müdür Yardımcısı Şeker, "Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su" listesine girdi
Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, geleneksel hale gelen "Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su (Finans Direktörü)" araştırmasında bir kez daha listeye girdi.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Şeker, ödülünü Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle aldı.
Ödüllerin belirlenmesinde Fortune listesinde yer alan şirketler ve bu şirketlerin ciro gücü, karlılık oranları, büyüme hızı ve çalışan sayılarına dikkat edilirken, listeye giren şirketlerde görev yapan CFO'ların kariyer süreçleri, sektörde ortaya koydukları farklılıklar ve finansal çalışmalarında hayata geçirdikleri işler titizlikle inceleniyor.
Araştırma sonucuna göre, finansal başarıları en etkin 50 kişi etkinlikte bir araya geldi. Liderler konuşmalarında, zorlu dönemlerde başarılı şekilde şirketlerini nasıl yönlendirdiklerini ve karlılığa önemli ölçüde nasıl etkileri olduğunu anlattı.
Geçen yıl da listede yer alan Murat Şeker, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz, çok önemli başarıları tüm ekibimizle birlikte elde ettik. Güçlü performansımızı sürdürülebilir kılmak için yine hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyüyen ve gelişen ülkemizin dünya ekonomisinden aldığı payı, markamızın gücüyle artırmaya devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Murat Şeker kimdir?
Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Şeker, 2002'de Sabancı Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans, 2008'de ABD'deki Minnesota Üniversitesinde ekonomi alanında doktora derecesini aldı.
Şeker, 2008-2013 yıllarında ABD'de Dünya Bankasının Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında ekonomist olarak görev yaptı. 2013-2016'da Ziraat Bankasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev alan Şeker, bankanın tüm uluslararası finansman faaliyetleri ile finansal kuruluşlar ve yatırımcılarla ilişkilerini yönetti.
Temmuz 2016'da THY Genel Müdür (Mali) Yardımcılığına atanan Şeker, şirketin finans, hazine, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu bulunuyor.
Şeker, Mart 2021'de THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliğine getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.