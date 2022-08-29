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Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı

Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Filiz Kınık Öz, Alptekin Soykan   | 29.08.2022
Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.

Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. 

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Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı

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