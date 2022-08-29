Teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri yeniden başladı
Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.
Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.