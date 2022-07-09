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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayramın ilk günü trafik yoğunluğu sürdü

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların Tekirdağ-İstanbul kara yolunda oluşturduğu trafik yoğunluğu, bayramın ilk gününde akıcı şekilde devam etti.

Mesut Karaduman   | 09.07.2022
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayramın ilk günü trafik yoğunluğu sürdü

Tekirdağ

Yola çıkan tatilcilerin otoyolda oluşturdukları yoğunluk, arife gününe göre azalsa da bayramın ilk gününde de sürdü.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyretti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı.

Ekipler uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.


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