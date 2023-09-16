TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar selden etkilenen Libya'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya gönderilen arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan gemilerin ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtildi.
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Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
👥 360 personel— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 16, 2023
🚘 122 araç
🏥 3 sahra hastanesi
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar selden etkilenen Libya'ya ulaştı https://t.co/6xecGXrp19 pic.twitter.com/aHFbaWrY0H
"Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.