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TCG Salihreis fırkateyni, "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
TCG Salihreis fırkateyni, "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TCG Salihreis fırkateyni, 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus ev sahipliğinde icra edilen Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikat kapsamında Tunus liman ziyareti icra edildi. 14 Kasım'da Tunus Deniz Kuvvetlerine ait OPV SYPHAX karakol gemisiyle eğitimler yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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