TCG Salihreis fırkateyni, "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Phoenix Express-2024 Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TCG Salihreis fırkateyni, 4-15 Kasım tarihlerinde Tunus ev sahipliğinde icra edilen Phoenix Express-2024 Tatbikatı'na katıldı. Tatbikat kapsamında Tunus liman ziyareti icra edildi. 14 Kasım'da Tunus Deniz Kuvvetlerine ait OPV SYPHAX karakol gemisiyle eğitimler yapıldı." ifadelerine yer verildi.
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🇹🇷TCG SALİHREİS fırkateyni, 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında Tunus ev sahipliğinde icra edilen Phoenix Express-2024 Tatbikatına katıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2024
Tatbikat kapsamında; Tunus Liman ziyareti icra edildi. 14 Kasım 2024 tarihinde Tunus Deniz Kuvvetlerine ait 🇹🇳OPV SYPHAX karakol gemisiyle… pic.twitter.com/xsrt5I8D5Z