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TCG Gelibolu fırkateyni Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
TCG Gelibolu fırkateyni Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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