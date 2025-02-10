TCG Gelibolu fırkateyni Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
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Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine katılan 🇹🇷 TCG GELİBOLU fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uaCt4QMrrQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2025